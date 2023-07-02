「黑人」陳建州遭大牙「周宜霈」、郭源元指控性騷擾，陳建州發聲明否認後，老婆「范范」范瑋琪也發聲力挺：「相信丈夫是個正直的人」，並強調孕期只出過5次門、舊家只有一張床、黑人滴酒不沾，但全遭網友挖出過往證據打臉，范瑋琪臉書也遭網友灌爆，其中就有網友留言指出，他2009年聽范瑋琪主持廣播節目，結果整個節目1小時都放自己的歌，讓他直呼痛苦，還因此討厭范瑋琪直到現在，留言逗樂眾網友。

有網友在范瑋琪臉書留言提起14年前的往事，他表示，2009年工作時都會聽廣播，其中有個電台節目是會邀請歌手來主持，「所有其他歌手主持節目時，只會放自己一、兩首歌，其他時間都放別人的歌，只有妳范瑋琪一整個小時都放自己的歌」，讓該網友不敢置信：「我從那時候就覺得你臉皮很厚，從那時候討厭妳到現在，那一個小時真的有夠痛苦的」。

網友留言全文。（圖／范瑋琪臉書）

網友留言炸鍋了。（圖／范瑋琪臉書）

網友留言炸鍋了。（圖／范瑋琪臉書）

留言一出引發熱議，紛紛直呼：「那你也是受害者」、「有這種事，真的會笑死」、「陰影多重記到現在」、「太好笑了！能記仇記那麼久，你也真是厲害！」該網友還說：「如果後來還有請她來當DJ的話，我相信會有其他聽眾抗議的，一小時痛苦我記了十幾年」

范瑋琪好不容易熬過口罩失言低潮，將在9月舉辦演唱會，如今受黑人陷性騷擾風波影響，不少人揚言退票抵制，而范瑋琪目前僅最便宜的1280元票價售完，其餘票價則都還有位置。

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