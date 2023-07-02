外資上週提款598.77億元，投信也賣超33.96億元，連續第三週賣超，僅有自營商站在買方，加碼台股193.05億元，三大法人單週合計賣超439.69億元。統計6月單月外資回補274.60億元，第二季加碼買超1505.64億元，今年來更是大舉回補3747.34億元，扭轉過去3年大幅賣超窘境。但今年以來，新台幣兌美元則是貶值11.06%，6月最後一個交易日新台幣以31.135元收盤，貶至今年新低價！

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，上週台股受到國際市場影響而出現回檔，且近期美股多頭攻勢熄火，加上聯準會主席鮑爾近日表示由於美國尚無法達到2%通膨目標，7月起不排除連續升息的可能，在持續升息之下將影響外資對台股的態度，而台股本身也進入除權息旺季，指數將受到除息影響，目前大盤與金融、傳產指數跌破月線，僅有電子指數回升至月線之上。

即使短線面臨回檔，孫傳恕指出，市場仍期待下半年台股企業獲利將由負轉正，且電子優於傳產，根據保德信預估，今年科技股獲利成長較為顯著的族群，包括光電、ASIC、矽晶圓、電子標籤等，年增幅有望達2成至4成，傳產則有生技，特別是CDMO、新藥族群，獲利年增幅預期9成起跳，以及觀光、餐飲、風電等，獲利年成長可望繳出5成至7成的好表現，建議短期可觀察具有基本面之族群，等待逢低介入時點。

日盛上選基金研究團隊表示，隨著步入6月營收公告，以及7月上旬即將開啟的新一輪法說高峰，營收回溫且下半年步入旺季的族群，將有機會獲得市場資金關注。產業題材方面，消費電子需求不振，電子股仍圍繞AI題材，此外，Server、電動車、重電、觀光航空等族群，皆可列入觀盤重點族群。