大學畢業生人數逐年攀高，中國大陸各地正通過各種方式助力穩崗就業。江蘇蘇州透過組織「人才夜市招聘活動」，並通過網路直播方式，將招聘資訊送到更多畢業生手中。雲南也出台多項措施，特別是對返鄉創業做電商的大學畢業生，給予最高3萬元（人民幣，下同，約合新台幣12.9萬元）創業補貼。

大陸央視新聞客戶端報導，夜幕降臨，在江蘇蘇州昆山大西門商業街的廣場上，人才招聘夜市開始熱鬧起來。創新的招聘形式吸引不少年輕人駐足停留。江蘇蘇州人社部門通過組織人才夜市招聘活動、挖掘見習崗位、發放社保補助等舉措，讓畢業生多管道了解崗位資訊，也讓更多企業廣泛吸納人才。

報導指，入夏以來，在蘇州人社部門的統一組織下，全市各個縣區都陸續利用自己的商圈設置招聘集市。截至目前，招聘資訊進商圈的服務模式，已經為青年人才提供了超過5000個崗位需求。此外，人社部門拓展線上平台，通過網路直播的方式將招聘資訊送到更多畢業生手中。

此外，蘇州市人社部門還針對小微企業出台了包括社保補貼、一次性入職獎勵等在內的鼓勵政策，經認定的小微企業，可以享受吸納高校畢業生社保補貼，即連續兩年免去企業繳納的社保部分。

甘肅蘭州新區1日舉辦人才交流大會暨普通大學畢業生到基層就業雙選會，310多家重點企業齊聚現場，計畫提供就業崗位約1.2萬個。招聘現場還設有產業人才招聘、校企對接、創業項目及技能培訓展示等區域，求職者不僅可以線下一對一洽談，也可線上諮詢並投遞簡歷。

雲南省也持續優化就業創業政策進校園、創業求職指導服務和穩崗擴崗吸納畢業生等多項政策，出台了17條措施。政府人員表示，制訂了推動大學畢業生等青年就業創業推進計畫，其中有激勵經營主體吸納高校畢業生等青年就業，同時鼓勵大學畢業生返鄉創業，特別是對返鄉創業做電商的高校畢業生，給予最高3萬元創業補貼。

而在浙江寧波鎮海區，當地通過搭建政企校合作平台，協調區域內40家重點企業，分批次前往大陸東北、西北、西南等地區的大學招聘人才，與12所大學簽訂實習見習合作協定，提供專項資金用於補助外省應屆畢業生來鎮海實習見習，滿足相關企業的用人需求。