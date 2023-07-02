命理專家雨揚老師在臉書上分享7／2～7／8的12生肖運勢，本周好運前3名分別為生肖蛇、兔、猴，其中屬蛇的人事業蒸蒸日上，在工作中能獲得成就感，財運和感情運也非常旺；屬兔的人桃花運最旺，可使用香氛增加吸引力，喜迎桃花上門；屬猴的人事業表現亮眼，工作效率高、有望升遷。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本週前三名：蛇、兔、猴

▎生肖鼠

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運吉中藏凶，看似簡單的專案，當你開始實際執行時，卻遇到了一些意想不到的困難，必須多點耐心去解決。愛情運受阻，單身者在邀約心儀對象時應保持平常心，以免讓對方感到壓力而退縮；有伴者因太多事情要處理，而對伴侶的關心表現出不耐煩的態度，進而影響彼此的感情。財運不錯，可嘗試尋找具有潛力的產品，並融入自身創意來販售，以賺取更多的收入。

▎生肖牛

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

工作發展順利，你將有機會接手重要的專案，只要充分發揮所長，就能創造出一番卓越的成果。感情多采多姿，單身者可透過交友平台認識優質對象，分享共同的興趣愛好，逐步建立親密的關係；有伴者可與伴侶一同欣賞各種展覽，不僅能夠陶冶性情，還有助增進彼此的互動和話題。財運平平，多花時間來研究保險，有助挑選到適合自己的商品，完善你的退休計畫。

▎生肖虎

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

事業遭遇挑戰，因部門人手不足，導致你的工作量大幅增加，必須臨時尋求外援，以確保工作能夠順利進行。桃花能量匱乏，單身者可能會遇到欣賞的對象，但對方只將你當作朋友看待，彼此之間難以產生浪漫的火花；有伴者因工作壓力大而忽略了伴侶的需求，導致雙方關係變得疏離。財運下滑，近期娛樂消費過高，應適時地調整和取捨，以免增加財務壓力。

▎生肖兔

事業★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★

工作大放異彩，由於你推出的產品廣受大眾好評，並取得了出色的銷售成績，使你在職場上備受矚目，前景一片看好。愛情幸福洋溢，單身者可使用一些香氛來增加個人魅力，有助於吸引更多的關注，喜迎桃花降臨；有伴者可與伴侶相約探索大自然，一起沐浴在陽光下，享受愜意的時光。財運平穩，可主動向長輩討教理財方式，有助提升財務管理能力，存到更多的財富。

▎生肖龍

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場福星高照，重大專案在各領域人士的共同努力下，得以順利展開，贏得了客戶的高度讚揚，也讓你聲勢大漲。感情運平穩，單身者可透過參加活動來拓展人脈，藉此認識有共同興趣的新朋友；有伴者應多照顧伴侶的感受，而非只顧自己的需求，才能夠建立和諧的關係。財運上漲，可運用額外的收入進行定期投資，讓小錢滾成大筆財富 。

▎生肖蛇

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業蒸蒸日上，你所構思的方案深受客戶喜愛，讓你充滿了成就感，變得更有工作動力，可望再做出一番成果。愛情甜蜜浪漫，單身者可大方表達自己的感受，將能讓心儀對象了解到你真實的一面，進而加深彼此的親密度；有伴者可和伴侶一同品嚐當季水果，感受香甜美味的口感，也為愛情注入更多的甜蜜滋味。財運興旺，可透過販售消暑商品來增加收入，讓財源更加豐沛。

▎生肖馬

事業★★ 愛情★★ 財運★

工作遭遇困境，絞盡腦汁提交的企劃最後不通過，讓你感到非常受挫，應針對問題進行優化，才有助順利過關。感情運低迷，單身者因為私人事務繁忙，不得不推遲聯誼活動，導致失去與新朋友交流的機會；有伴者在與異性交流時，應把握分寸，避免引起不必要的誤會。財運不佳，情緒低落時容易衝動消費，導致開支突然增加，生活費瞬間減少，應稍加克制。

▎生肖羊

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

職場運平穩，執行業務時若碰上困難，不妨主動和同事交流，讓對方的專業知識，成為你解決問題的重要資源。愛情運下滑，單身者因時常加班而無法參與社交聚會，讓你的交友圈難以拓展，脫單困難；有伴者應學習信任伴侶，切莫凡事疑神疑鬼，讓對方倍感壓力，雙方關係也將岌岌可危。財運不錯，可參與股票抽籤，將有機會成功中籤，賺取一筆不錯的獲利。

▎生肖猴

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業表現亮眼，發現高效的工作方法，讓你迅速完成待辦事項，出色的表現令你廣受各方好評，升遷指日可待。桃花朵朵開，單身者在和心儀對象聊天時，可把話題引導至感情價值觀，將有助更加了解對方；有伴者和伴侶經過長時間的相處，建立了深厚的情感連結，可在長輩的祝福下，邁入人生的下個階段。財運看好，可與理專分享你的財務目標，化想法為行動，順利賺取一桶金。

▎生肖雞

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★

工作運平平，透過不斷學習新知識，培養了滿滿的專業技能，而你在工作上積極的態度，也將為你贏得主管的信任。愛情能量豐沛，單身者可透過親友牽線，讓你覓得合適的良緣，順利告別單身生活；有伴者在伴侶情緒低落時，總能給予對方溫暖的擁抱與支持，共同面對生活中的起伏與挑戰。財運低迷，近期聚餐應酬增多，讓開銷瞬間大增，不到月底荷包就先見底。

▎生肖狗

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★★

職場鴻圖大展，可在行銷企劃中融入時下的熱門話題，將有助吸引大眾的關注與討論，讓品牌更具影響力。感情發展不順，單身者與新對象交流時，話題難以契合，導致聊天斷斷續續，難以有進一步的發展；有伴者應對伴侶大方一些，不必一一計算與比較，透過相互付出，才能讓感情更和諧。財運上漲，可多閱讀財經專家撰寫的文章，從中掌握市場動態，獲得更優渥的報酬。

▎生肖豬

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業如日中天，若有欲推行的合作項目，可主動接洽前輩或具影響力的人士，將為你提供更多資源，使項目順利開展。愛情運欠佳，單身者不苟言笑的表情，讓你難以打破和新朋友間的隔閡，使自身陷入交友困境；有伴者較少主動聯繫伴侶，讓對方難以感受到你的關懷與愛意，對這段關係逐漸心灰意冷。財運普通，進軍金融市場時，不宜輕信來路不明的小道消息，才有助穩定進財。