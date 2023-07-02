國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室，認為板橋、汐止2幼兒園餵藥案，經司法調查證實無犯罪事實，要求之前抹黑、抨擊此案的民進黨總統參選人賴清德、競辦發言人戴瑋姍限期道歉。衛福部長薛瑞元今天表示，此案目前還不能說完全水落石出，必須等檢調的司法報告出爐後才能進一步判斷。

新北地檢署6月29日公布板橋36名幼童的毛髮採檢結果，包括苯巴比妥等47種藥物全數未驗出；士檢隔日也以無犯罪事實簽結汐止幼兒園案，侯辦指出，司法調查足證賴等人抹黑、造謠，因此要求限期道歉，不料賴等人置之不理，因此決定提告。

薛瑞元今日出席降低台灣新生兒死亡率研討會時表示，餵藥案目前還不能說是水落石出，因為新北市的行政調查報告還未出爐，現在就只能說目前有做的檢驗是沒檢出，至於說是否有其他因素則還要等調查報告，包含新北市的行政調查報告以及檢調司法報告出爐後，才能進行判斷。