熱氣球火舞接棒演出，近20顆造型熱氣球一字排開，「All Burn」齊噴火，畫面令人震撼。（蕭嘉蕙攝）

「路上很塞車，但是很值得！」，上萬名遊客昨傍晚陸續湧入台東鹿野高台，爭睹2023國際熱氣球嘉年華首場光雕音樂會。活動開始由車隊以繞行的方式搭配噴火秀引爆全場，緊接著上演熱氣球火舞，加上700架無人機空中共演，絢麗的燈光點亮台東的夜。

萬人期待的2023國際熱氣球嘉年華首場光雕音樂會，昨晚7點在台東鹿野高台登場，來自全台各地的遊客從4點起陸續湧入會場，花東縱谷台9線宛如大型停車場。

潘姓遊客說「從台東市出發，塞車至少1個半小時」，另外搶先抵達的遊客則趕緊卡位，以斜坡大草皮的位置最搶手，至於坡上涼亭則是攝影愛好者捕抓精采畫面的絕佳點位。

晚間7點活動開始，地勤車隊1台接1台繞行主舞台區，隨著音樂節奏燃起噴火器，火光明滅閃爍，炒熱現場氣氛；緊接著由熱氣球火舞接棒演出，近20顆造型熱氣球一字排開，在主持人倒數聲下，熱氣球「All Burn」齊噴火，畫面令人震撼；進入活動高潮，熱氣球搭配無人機共演，700台無人機升空，不只能排列出各式圖案，還能做出眨眼、揮手等動作，栩栩如生，讓民眾、遊客驚呼連連，「這一夜台東的天空五光十色」。

台東縣長饒慶鈴表示，台東熱氣球邁入第13年，過去2年因疫情縮小規模舉辦，今年特別擴大舉辦，除了活動時間長達60天，另外還有9場的光雕音樂會，同時無人機展演增加到3場次，每場加碼700架次，創下全球最大熱氣球與無人機群飛的展演規模，讓整個暑假跟著台東high翻天。