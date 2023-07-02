白宮今天表示，美國總統拜登將擔任東道主於下週接待瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson），兩人預計將討論跨大西洋安全合作以及烏克蘭戰爭等議題。

針對5日的這場會面，白宮發布聲明表示，兩位領袖「將檢視雙方漸增的安全合作，並重申有關瑞典應該儘快加入北大西洋公約組織（NATO）的看法」。

法新社報導，瑞典於2022年5月，也就是俄羅斯入侵烏克蘭之後的3個月申請加入北約。瑞典要成為一員，須獲得北約全體31個成員國同意，而目前申請案在土耳其和匈牙利卡關。

西方各國官員原本寄望北約本月11、12日在立陶宛召開峰會前，正式歡迎瑞典加入。

然而本週稍早，一名男子在瑞典舉行的抗議活動中焚燒可蘭經，招致土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）譴責，使得這個北歐國家以最快速度加入北約這個軍事同盟組織的機會更添變數。

針對即將到來的白宮行，瑞典總理克里斯特森發布聲明表示，「很高興拜登總統在北約下下週的維爾紐斯（Vilnius）峰會之前，邀請我們先行於下週會面」。他說：「這次訪問的重點將是瑞典的北約申請案。」

白宮表示，拜登和克里斯特森同時將「討論在面對俄羅斯殘酷侵略戰爭之下，有關支持烏克蘭的共同承諾」。

兩人也將討論跨大西洋合作事宜，以因應中國、氣候變遷以及新興科技等議題。

土耳其和瑞典的高階外交人員將於克里斯特森訪問白宮隔日於北約布魯塞爾（Brussels）總部會面，討論斯德哥爾摩的入會申請案。

而匈牙利國會則預料將在7日召開的「夏季臨時會」尾聲，針對瑞典入北約案進行表決，但並未將此議題納入議程。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120702