烏克蘭軍隊的反攻作戰目前戰況激烈，他們在此次行動中，首次將西方援助的德製豹2（Leopard 2）坦克投入使用，但有多輛遭俄軍摧毀。而在近日，一輛疑似烏軍的「魔改版」豹2坦克在網路上引發熱議，因為和蘇製坦克一樣，該車也被貼上了密密麻麻的反應裝甲。

⚡️AFU Leopard 2 tanks are starting to get some protective additions… pic.twitter.com/7A5O3Bc1PW — War Monitor (@WarMonitors) July 1, 2023

反應裝甲多是指「爆炸反應裝甲」（Explosive reactive armor，ERA），為一種裝甲車輛的防禦裝備，其防禦方式為，在被敵軍的砲彈或飛彈噴流擊中時，裝甲會立刻爆炸，藉由爆炸產生的反作用力，降低敵方武器對自身的傷害，目前不少前蘇聯國家的裝甲車輛，都配有反應裝甲。

圖為俄軍的T-72坦克，可見其配備大量爆炸反應裝甲。（圖 / 俄羅斯陸軍）

圖為韓國陸軍的T-80U戰車。（圖／韓國陸軍臉書）

從網路流傳的照片與影片可看到，「魔改版」豹2坦克的砲塔正面與車身被貼上大量反應裝甲，而由於砲塔安裝了反應裝甲，造型變得與裝備「接觸」-5（Kontakt-5）反應裝甲的蘇製T-80U坦克類似。

而相關照片昨（1）日被臉書軍事粉專「戰鬥情報中心 CIC」分享後，引發網友們熱烈討論，「貼滿反應裝甲的豹2終於出現了」、「斯拉夫人好像都喜歡把ERA當成乖乖使用」、「說不定美製M1到貨後，也會被這樣改造」，並且貼出大量相關哏圖。