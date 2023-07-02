取自蔡英文臉書(照片來源： 金曲 GMA)

金曲獎頒獎典禮昨晚落幕，蔡英文總統表示，在這裡，不管大家用的是什麼語言，都可以自由歌唱，也讓我們凝聚在一起。多元、豐富、無疆界，是金曲獎的特色，也是台灣要帶給全世界的自由之聲。她期待，所有入圍者能延續「逗號」，維持創作能量再接再厲。

蔡英文今天凌晨在臉書發文，恭喜所有金曲獎的得獎者！她說，今年「金曲34」的主題是無疆界。前幾年因為疫情，人與人之間，保持社交距離，總有著一道無形疆界。今年的頒獎典禮，大家都可以拿下口罩了，看見彼此在音樂中沉醉的表情。

蔡英文指出，在金曲獎的舞台上，喜愛音樂的心，也消除了不同族群間的語言疆界。在這裡，不管大家用的是什麼語言，台語、客語、原住民族語、華語、英語、日語，都可以自由歌唱，也讓我們凝聚在一起。

昨晚，有許多堅持在音樂路上深耕的得獎者。她列舉出道36年，第一次拿下最佳台語男歌手的阿吉仔；還有出道11年，獲得最佳新人的洪佩瑜；10年前發行第一張專輯的Crispy脆樂團，今年也獲得了最佳演唱組合獎。

她也很佩服，回到母語懷抱的音樂人，獲得最佳客語歌手獎的彭佳慧；最佳台語女歌手的鄭宜農；還有獲得最佳原住民歌手獎的葛西瓦，以及拿下最佳原住民語專輯獎的Matzka。

蔡英文表示，他們用歌聲抒發思鄉之情，磅礴的表演令許多人印象深刻。多元、豐富、無疆界，是金曲獎的特色，也是台灣要帶給全世界的自由之聲。她也期待，所有入圍者能延續「逗號」，維持創作能量再接再厲，也要再次恭喜所有得獎者，「各位的創作，不只是一個階段的『句號』，更為我們留下令人深刻的『驚嘆號』」。