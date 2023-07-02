地下停車場施工期間封閉水源街，但民代指出，工期卻一再延宕造成附近居民困擾。（王惠慧攝）

新竹馬偕醫院是新竹市重要醫療院所，但周邊汽車、機車停車空間常年來嚴重不足。（王惠慧攝）

新竹市馬偕醫院位於光復路，由於周邊停車空間嚴重不足，市府斥2.87億元，於一旁園道五闢建智慧地下停車場，原訂去年底完工但至今仍在施工，有民代反應，施工期間民眾配合忍受水源街封閉，但工期卻一再延宕造成困擾。對此，市府表示，主體工程進度97％已接近完工，預計9月將開放水源街通車，年底取得使照後開放營運。

新竹馬偕醫院是新竹市重要醫療院所，但周邊汽車、機車停車空間常年來嚴重不足，現有路邊停車格僅181席汽車位、80席機車位，馬偕醫院下方停車場車格約100多格，民眾來此就醫經常抱怨一位難求，加上原本沿線水溝與人行道高低落差大，對行人也十分不友善。

為此，市府爭取前瞻預算連同市款共2.87億元，醫院旁的園道五綠地空間下方增設停車場，規畫地下2層、246格汽車位，包含6格行動不便專用車位、12格孕婦及育有6歲以下兒童專用車位8格，與電動車位優先席，也在去年6月拆除馬偕醫院天橋，改在地下停車場設置地下連通道。

然而，地下停車場於2021年9月28日開工，原本預計去年底完工，到現場仍是施工狀態。市議員黃文政指出，工程封閉水源街要道，且周邊住戶眾多，施工影響通行及居住品質，民眾配合忍耐施工黑暗期，但工期一再延長，也質疑市府效率。

針對工程為何延宕，市府交通處說明，為提供民眾更便利的停車服務，市府與馬偕醫院合作，於園道五地下停車場施作地下連通道連結馬偕醫院，但連通道施工過程中，遭遇高壓電、自來水與瓦斯管線等阻礙，必須等管線單位遷移後，工程才得以進行。

交通處表示，去年整體施工進度延後，經過今年努力後，目前連通道已完成，正常施工中，地下停車場主體工程進度為97％，預計年底前取得使用執照後開放營運，為減輕民眾交通不便，市府已完成初步評估，預計9月將優先開放水源街通車。

至於地上景觀工程部分，交通處則表示，因人力、材料、物價上漲，原施工廠商無意接手後續景觀擴充工程，市府今年已另案發包辦理。該工程於6月26日上網公告，預計7月6日開標，市府正邀請優良廠商投標，順利決標後，可於8月開始施工。

新竹市馬偕醫院地下停車場工程延宕水源街封閉