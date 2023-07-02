2024總統、立委選舉，近日氣勢正旺的民眾黨總統參選人柯文哲，曾坦承民眾黨的區域立委名單「一將難求」，不過民眾黨副秘書長許甫近日透露，民眾黨的立委提名策略將從原本的精兵提名改為多提幾席候選人，協助在陸戰上進行加強。

國民黨台北市士林大同立委參選人游淑慧、許甫近日在網路節目《全民平評理》接受訪問，游表示國民黨過去有一些失分，現在努力把分數追回來後，下一波的加分會是全黨的組織動起來，當縣市首長、立委候選人站在總統候選人身後時，每個人至少都能帶來好幾萬票。

游淑慧指出，藍白目前的差別在於，國民黨是母雞要努力、民眾黨是努力找小雞，但有選過的都知道，最後票還是要從下往上灌，就如去年九合一選舉時的台北市一樣，當時藍營的市議員都選得很好，把市長候選人蔣萬安的票一起往上灌。

許甫坦承，民眾黨目前是母雞很強、空戰看起來不錯，但陸戰不怎麼樣，因此民眾黨正在思考改變立委的提名策略，過去是走精兵提名，目前考慮多提幾席區域立委候選人，雖然候選人在選區會很艱困，但他們可以幫忙跑路戰，幫忙成為柯文哲的分身。

「這策略是對的！」游淑慧聽完後表態支持，並當場喊「大同士林來提一個人，陳智菡、陳智菡，兩個美女對恰吉（王世堅）」，許甫則面帶微笑的說「有消息我再告訴妳，都有可能，我們的發言人群當然都有可能」。