先前跳脫自己跟勇士最後一年470萬美元球員選項合約的迪文森佐，這下子年薪頓時大漲快要3倍！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基2日爆料，迪文森佐確定以4年5000萬美元合約加盟尼克，順利完成跟自己昔日維拉諾瓦大學隊友布朗生、哈特的「重聚」。
26歲的迪文森佐上季在勇士打出身價，例行賽場均9.4分、4.4籃板及3.5助攻，三分命中率更來到生涯新高3成97，當然不會滿足勇士能給的470萬美元合約，投入自由市場後，也吸引不少球隊招募眼光，最後由上季難得闖過季後賽首輪的尼克得標。
為了可以成功招募迪文森佐，尼克特地把替補前鋒托平送到溜馬，藉以清出薪資空間，畢竟迪文森佐的到來，不僅可以提供尼克在防守上的幫助，更能給予穩定的三分外線火力，幾乎跟尼克總教練席波迪的執教戰術理念完全符合，加上尼克總裁里昂羅斯早已放話要搶迪文森佐，也讓一切水到渠成。
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