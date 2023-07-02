Free agent G Donte DiVincenzo has agreed on a four-year, $50 million contract with the New York Knicks, Jason Glushon of @GlushonSM tells ESPN. DiVincenzo reunites with his Villanova title teammates Jalen Brunson and Josh Hart to bolster the Eastern Conference semifinalists. pic.twitter.com/MSr1wXS4GC — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023

先前跳脫自己跟勇士最後一年470萬美元球員選項合約的迪文森佐，這下子年薪頓時大漲快要3倍！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基2日爆料，迪文森佐確定以4年5000萬美元合約加盟尼克，順利完成跟自己昔日維拉諾瓦大學隊友布朗生、哈特的「重聚」。

26歲的迪文森佐上季在勇士打出身價，例行賽場均9.4分、4.4籃板及3.5助攻，三分命中率更來到生涯新高3成97，當然不會滿足勇士能給的470萬美元合約，投入自由市場後，也吸引不少球隊招募眼光，最後由上季難得闖過季後賽首輪的尼克得標。

為了可以成功招募迪文森佐，尼克特地把替補前鋒托平送到溜馬，藉以清出薪資空間，畢竟迪文森佐的到來，不僅可以提供尼克在防守上的幫助，更能給予穩定的三分外線火力，幾乎跟尼克總教練席波迪的執教戰術理念完全符合，加上尼克總裁里昂羅斯早已放話要搶迪文森佐，也讓一切水到渠成。