由於美國亞利桑那州廠的建廠進度落後，台積電與供應商將派至少500名具豐富經驗的員工赴美協助，有財經專家針對此事件點出，關鍵在於美國工人有兩大問題，且就算建廠完成，正式運作後，台積電仍有一大考驗。
財經專家謝晨彥6月30日於三立《Catch大錢潮》指出，美國工人的第一個問題是不熟悉晶圓廠的要求，就算經過訓練，但還是沒有實際運作過；第二個問題，謝認為，是美國工人沒有做半導體設備的經驗，他們不了解精細度、相關要求與勞累程度。
除了美國工人缺乏經驗外，謝晨彥提到，台積電在當地設廠還遇到一個狀況，就是建設成本非常高，有些部分所需經費甚至是在台灣的10倍以上。
謝晨彥說，台積電一直利用「經驗複製」在設廠，但到美國以後，卻遇上廠商不夠、成本太高、工人補給等情形，導致sop完全被打亂。
最後，謝晨彥直言，台積電前進亞利桑那州碰上的困難，還不光只是在建廠時期，未來維修問題會是真正的重點及考驗，「正式運作時，機台設備維修要透過誰？」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。