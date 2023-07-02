由於美國亞利桑那州廠的建廠進度落後，台積電與供應商將派至少500名具豐富經驗的員工赴美協助，有財經專家針對此事件點出，關鍵在於美國工人有兩大問題，且就算建廠完成，正式運作後，台積電仍有一大考驗。

財經專家謝晨彥6月30日於三立《Catch大錢潮》指出，美國工人的第一個問題是不熟悉晶圓廠的要求，就算經過訓練，但還是沒有實際運作過；第二個問題，謝認為，是美國工人沒有做半導體設備的經驗，他們不了解精細度、相關要求與勞累程度。

除了美國工人缺乏經驗外，謝晨彥提到，台積電在當地設廠還遇到一個狀況，就是建設成本非常高，有些部分所需經費甚至是在台灣的10倍以上。

謝晨彥說，台積電一直利用「經驗複製」在設廠，但到美國以後，卻遇上廠商不夠、成本太高、工人補給等情形，導致sop完全被打亂。

最後，謝晨彥直言，台積電前進亞利桑那州碰上的困難，還不光只是在建廠時期，未來維修問題會是真正的重點及考驗，「正式運作時，機台設備維修要透過誰？」