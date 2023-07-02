根據市調機構出具的台灣5月智慧機市場表現，單月銷售最佳的五大品牌依序為蘋果、三星、OPPO、Redmi、vivo，占比分別為 33.5%、30.4%、11.6%、7.1% 與6.3%，其中，搶下冠亞軍的蘋果、三星合計占比就高達63.9%，另外，原本排名第五名的Redmi成功超車vivo，拿下第四名。

細看各品牌表現，蘋果最夯的三款機型分別為iPhone 14(128GB)、iPhone 14 Pro(256GB)、iPhone 14 Pro Max(256GB)。三星方面，主力則集中在中低價位手機，包括Galaxy A54 5G(8GB+256GB)、Galaxy A14 5G(4GB+64GB)、Galaxy A34 5G(6GB+128GB)。

至於第三、四、五名皆為大陸品牌，OPPO熱賣機型就是進入前二十名的包括OPPO A57(4GB+64GB)、OPPO A78(4GB+128GB)、OPPO Reno8(12GB+256GB)；Redmi更是在5月急起直追，以市占率7.1%超vivo、排行第四，不僅僅銷售量成長17%，銷售額更超前28%，堪稱 5月成長最多的品牌。