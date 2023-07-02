現代人喜歡養寵物，美國佛州一名84歲的獨居婦人南希（Nancy Sauer），生前就立好遺囑，把高達30萬美元的遺產（約新台幣934萬元），全部由她飼養的7隻貓繼承，還替她們找好保母，盼牠們能用這筆錢過上好生活，但南希的友人發現，保母並未盡到照顧責任，因此向收容所求助，經法院裁定7隻貓可開放民眾認養，且貓咪相關支出可透過法律程序向遺囑執行人請款，而收容所也收到逾百封認養信件。

據《FOX NEWS》報導指出，南希是名商人，丈夫和兒子相繼去世後，就養了7隻貓當作陪伴，去年11月她離世，留下30萬美元的遺產（約新台幣934萬元）。

南希擔憂自己過世後，無人可照顧貓，生前就立好遺囑，希望7隻貓能繼續住在原來的房子，並繼承她的遺產支付醫療費用、美容及伙食等開銷，甚至還替貓請保母，但南希的友人發現，保母沒有妥善照顧貓咪，氣得向動物收容所求助，後來法官宣判將貓咪送至坦帕灣人道協會（Humane Society of Tampa Bay）動物收容中心並開放領養。

坦帕灣人道協會表示，目前已收156封欲認養的信件，會嚴格審查認養人的資格，若成功領養貓咪，新飼主必須先支付貓咪各項花費，之後再透過法律程序向遺囑執行人請款，以確保南希遺願能被遵守。