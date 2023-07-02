達德商工電機科教師許世宗（站立者）日前帶領帶領該校學生到中區老人之家檢修電風扇。（孫英哲攝）

學生幫忙老人之家檢修電風扇，從實務中學習到專業能力。（校方提供／孫英哲彰化傳真）

老人之家的長者關心正在檢修電風扇的學生。（校方提供／孫英哲彰化傳真）

達德商工電機科師生為獨居老人檢修居家設施安全。（校方提供／孫英哲彰化傳真）

「謝謝你們！」彰化縣達德商工電機科教師許世宗從2020年起，帶著該校電機科學生走到校外，到中區老人之家檢修電風扇，迄今已修復逾千台電風扇。學生藉由校外服務從實務中學習到專業能力，也有學生從中反思自省，從叛逆少年變成具同理心的暖男，師生們的善行義舉，更是在地方傳為美談。

內政部南區老人之家2020年間發生屋內電風扇因不明原因起火，造成多人嗆傷送醫，引發民眾對居家電風扇使用安全的重視，當時達德商工教師許世宗與學生討論到上述新聞事件後，決定到學校對面的中區老人之家幫忙檢修電風扇。

炎炎夏日，老人之家的工作人員將各寢室、房間的電風扇一一搬到廣場上，排列整齊後，清點數量共有100多台，約10餘分鐘後，達德商工電機科教師許世宗帶著該校電機科二年信班20幾名學生抵達老人之家，他們在烈日下仔細拆解電風扇，展開這學期為鄰居長者們進行的電風扇檢修服務。

「爺爺，你看電風扇裡面纏滿棉絮，這樣很危險喔！」學生將電風扇的風葉、網罩、扇殼拆解後，看到電機構造及軸承纏滿棉絮時，一邊將棉絮清除，一邊提醒在旁觀看的長者要注意電風扇的使用安全，尤其是每當季節轉換，將塵封已久的電風扇再拿出來使用時，一定要先做好清潔。

在學生維修電風扇忙得滿頭大汗時，帶隊老師許世宗也一一巡看每位學生檢修電風扇的動作，並適時提點相關檢修細節，師生互動熱絡、自然，這樣現場教學的效果比在課堂上要好上好幾倍，不但老師教得起勁，學生在學習的過程也相當開心。

許世宗指出，中區老人之家就在該校對面，過個馬路就到了，每名學生每次約可檢修4至6台電風扇，他們一年約可幫老人之家檢修4百多台，3年下來已檢修超過1千台，很感謝老人之家提供該校這樣難得的機會，也很感謝學生們願意付出。

「老師，謝謝你讓我們有機會為社會做出小小貢獻。」許世宗表示，一開始要帶學生出來服務時，總有幾名學生還沒走出校門就心不甘情不願的，但當他們到了老人之家，跟著大家一起為檢修電風扇後，可能是群體氛圍的感染，這些原本意興闌珊的學生都出現轉變，每次服務完後，還會追問他什麼時候還要校外服務。

參與的學生說，幫老人之家檢修電風扇可以實際學到課堂上學的技能，有問題也可當場請教老師，邊做邊學，印象特別深刻。老人之家的爺爺們年紀都很大，比他的阿公還要大，他有時候在檢修電風扇時，看著身旁圍觀的爺爺時，也會想到若是自己老了，不曉得會不會也有年輕人來幫他修電風扇。

「大熱天的，還這樣辛苦，你們好乖、好棒！」老人之家的爺爺表示，每次看到達德商工的學生前來，他們都很開心，電風扇對他們來說，是夏季裡最重要，也是必備的家電，看著學生們埋首認真清理電風扇各個零件，認真的樣子讓人看了就很想疼愛，心情也跟著好起來。

達德商工家電志工服務除了到老人之家，還會到田中鎮的獨居老人住處巡檢各項家電、電線及插座，參與的學生分工合作，有的人幫忙長者將故障的家電、水龍頭修復，有人則是協助更換老舊電線、插座。許世宗說，實地施工可讓學生將所學運用於生活中，對未來進入職場幫助相當大。

校外志工服務除為電機科學生帶來本職學能的精進外，也有許多意想不到的效果，有些個性較內向的學生變得較健談，願意與人互動，甚至有學生因此改變品性，讓師長耳目一新。

許世宗回想，有次他帶學生到獨居老人住處服務時，他看到一名平時個性叛逆、愛挑釁人的男學生竟眼眶泛紅，他詢問得知，該生看到獨居老人住在簡陋破舊屋內，身旁都沒有親人，雖孤苦伶仃，但仍每天努力活著，轉頭想到自己天天惹深愛他、關心他的父母及師長生氣，一時覺得相當愧疚。

該生自從服務獨居老人後，對自己以往言行感到羞愧，決定痛改前非，與同學互動變得和顏悅色，也願接受師長的教導，回家後也不再頂撞父母。許世宗表示，該名男學生的改變在短時間內就讓其周遭的人都明顯感受到，他除了為該生感到開心，也覺得十分感動。

許世宗說，當初會帶著電機科學生走到校外服務，起心動念是想讓學生透過實務操作，印證課堂上的學習，沒想到學生能在志工服務及與長者的互動中自我反思，並做出改變，這是在課堂上學不到的東西，他常鼓勵學生要多為他人付出，「小小的力量凝聚在一起，就能改變世界！」