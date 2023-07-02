進一步分析產險公司的旅遊不便險在班機延誤的理賠範圍，陳慧玲指出，現在大多以「班機出發時間」延誤作為理賠的基準，也就是說即使從台灣出發班機延遲或取消，都有機會獲得理賠，但在投保時應留意以下3個細節：

1.是曾有加倍理賠機制：目前多數旅遊不便險規定班機延誤4小時以上，即依契約約定定額理賠，例如出發延超過誤4小時，定額理賠2500元，但要留意保單是否有加倍理賠的機制，也就是若不幸延誤4小時的倍數例如超過8小時，理賠金加倍理賠為5000元。

2.有轉機行程建議加買保單：目前多數旅遊不便險僅針對「飛機延誤」做理賠，旅程中其他的交通工具如火車、船舶等延誤不在理賠範圍中；另外，針對單一次出國旅遊「班機延誤」以理賠2次為限，若去程、回程均不達遇到延誤就無法再申請理賠。如果怕理賠的次數不足，或行程有安排轉機，因旅遊不便險大多也將轉機納入班機延誤範圍內，建議在預算充足下，可同時加保另一家產險公司的旅遊不便險，分散風險。

3.留意班機轉降改降是否理賠：若班機因氣候不佳或機械事故等因素，需轉降至其他機場造成行程被延誤，因此一情況不屬於班機延誤範圍，需看旅遊不便險條款內容，是否有針對班機轉降或改降另行理賠；但要注意的是，有的旅遊不便險即便同意理賠，也僅提供定額理賠保險金的50％，建議民眾投保前要看清楚內容。

此外，若因班機延誤被迫在國外滯留，往往擔心超過旅平險原訂的保單效期是否失效。但因旅平險示範條款規定，若搭乘的交通工具延誤，而旅平險在還沒回台就已到期，旅平險的效期會自動延長到「結束乘客身分」為止，但延長的時間不得超過24小時。保戶因個人因素需延長旅程，若透過網路投保旅平險，能在旅平險未到期前可至保險公司官網申請延長保障時間，但要在保單期間結束3天內，回傳親自簽名的契約變更申請書給保險公司且補繳保費；若採紙本投保，一樣要在旅平險未到期前透過客服人員或客服信箱申請變更，並簽立紙本契約變更申請書未來補繳保費。