民進黨士林大同立委何志偉與同黨籍議員王世堅因黨內初選戰得激烈，他日前甚至將王世堅告上法院，雙方關係降到冰點。何志偉2日出席民進黨總統參選人賴清德後援會造勢活動，現場卻未見王世堅人影，他未正面回應，僅稱地方上溫暖的朋友都會來，強調會將集結所有挺賴力量，也稱自己唯一的工作就是顧好賴清德。

民進黨主席暨總統參選人賴清德上午於大同區舉辦新動力信賴台灣後援會，現任立委何志偉到場支持，但甫贏得士林大同立委初選的王世堅卻未現身，他不僅透露自己未受邀，還稱怕來了何志偉會不開心。

談及是否邀請王世堅，何志偉今天上午受訪說，地方上溫暖的朋友都會來，宣傳車也都在地方跑，是自由開放，大家都歡迎；他強調，今天主題是團結台灣、團結信賴，而信賴台灣不只是對國內喊，也是讓國際社會相信、珍惜台灣的民主，今天主軸就是全力力挺賴清德。

針對怎麼看王世堅未出席，何再強調，他唯一的工作就是把賴清德顧好，也強調活動宣傳車都在路邊跑，里長全部都會到齊，是開放、希望所有支持賴清德的力量集結起來，大家加油；至於何時會撤告，他則重申「今天都是賴清德」。

媒體追問，是否會在台上喊王世堅凍蒜？何志偉尷尬指出，今天主軸是信賴台灣，支持賴清德，全國所有後援會成立的唯一主軸就是賴清德，「主軸就是賴清德。」談及兩人初選後是否有聯絡，他則說，他是勤跑勤走，地方給的溫暖讓他覺得很感謝，現在唯一的重點就是全力輔選賴清德。

此外，由於王世堅和國民黨士林大同立委參選人游淑慧曾在地方活動遇到，談及兩人是否會合體，何志偉說，他還是在選區內認真勤走，跑行程時大家互相都會遇到，今日活動也歡迎所有的人。他的角色就跟所有後援會成員一樣，盡量幫政策辯護，且國際社會凝聚挺台力道越來越清晰，不分你我、高矮胖瘦，大家就全力力挺賴清德。

媒體追問，若黨內繼續搞內鬨恐導致國會不過半？何則苦笑說，「加油啦，台灣加油，賴清德加油」。他說，自己有時會出席青年活動，凝聚年輕人的心聲、各個產業別、國際社會關心的朋友，大家的心聲和想法，很多政策是由下而上，正在努力當中。