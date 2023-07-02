中央氣象局鄭明典即將退休，近日在臉書回憶起許多工作上的往事，今天他貼出交通部長王國材前來氣象局看畫的照片，透露部長以前都被稱為「工具人」，就是勞碌命、很忙的意思，更分享以前曾將部長帶到玉山北峰喝咖啡。

鄭明典今天在臉書發文，指交通部長王國材常被外界稱為「工具人」或「救火隊」，基本上就是勞碌命的意思，做很多事、很忙。因此這次部長來中央氣象局看畫，刻意安排輕鬆的行程，還透露他曾經把部長帶上玉山北峰，「我們在北峰窗前喝過咖啡」。

中央氣象局今、明兩天舉辦82周年局慶開放參觀，特別打造玉山氣象站「等2個人咖啡」場景供民眾合影留念，鄭明典昨天也分享與行政院前院長蘇貞昌一起喝咖啡的合照，還說兩人未經溝通，竟同時說出「向山致敬」，然後會心一笑，連一旁的同事看到也偷偷問，「這位真的是蘇前院長嗎？怎麼和傳說的不一樣！」展現幽默風趣的一面。