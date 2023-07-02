NONO（陳宣裕）遭網紅「小紅老師」指控多次性侵、騷擾她及多名年輕女子，小紅老師6月30日到台北地檢署按鈴控告他涉嫌性侵、性侵未遂、強制猥褻、性騷擾、性侵未成年少女等罪，老婆朱海君則神隱。美女主播朱淑君卻因為名字和朱海君只有一字之差，被網友懷疑是朱海君的妹妹，對此，朱淑君為此發文澄清：「我們不是姐妹 也不是同一個人，我沒有好歌喉！」

美女主播朱淑君臉書一發文就直呼：「誤會大了！雖然誤會的人應該少之又少，但還是澄清一下，這裡是#朱淑君 臉書，不是#朱海君...」，之前看到網友留言：「請問你對您老公NONO有什麼想法呢？」讓她哭笑不得，「一開始想說應該是開玩笑，但突然想到之前也有網友在我播報的時候留言，『請問朱淑君跟朱海君是什麼關係？』另一名網友認真秒回：『兩人是姐妹！我認識她們很久了！』」，讓朱淑君直呼：「歐北共啊啊啊～」（亂說）。

朱淑君強調：「我們不是姐妹 也不是同一個人，我沒有好歌喉！」同時，她也發表對Metoo事件的想法：「善惡有報，天道好輪迴，蒼天饒過誰。願受傷的人得到力量與安慰。」發文引發網留言：「真的要看清楚...誤會大了」、「真的 各有特色 妳有專業的播報 她有好歌喉」、「差一個字，真的差很多」。

NONO陷入桃色風暴，與朱海君的婚姻面臨危機。（圖／中時資料照）

NONO遭「小紅老師」控告他涉嫌性侵、性侵未遂、強制猥褻、性騷擾、性侵未成年少女等罪，時至今日，NONO目前只在臉書宣布：「停止演藝工作，誠心深刻反省」，未向受害者道歉，他的老婆朱海君也神隱多日，不過她在6月29日首度現身商演，還唱到哽咽、轉身拭淚，她唱完就快閃離場，沒有多停留。

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