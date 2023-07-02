根據中指研究院1日發布的《百城價格指數報告》，大陸百城新建住宅6月價格延續下降趨勢，跌幅與5月持平，同時，部分城市掛牌規模持續突破新高，業主價格預期進一步走弱，二手房價格走勢受到壓制。

根據報告，6月大陸全國100個城市新建住宅平均價格為每平方公尺1萬6179元（人民幣，下同），月跌0.01％；二手住宅平均價格為每平方公尺1萬5746元，月跌0.25％。新建商品住宅價格及二手住宅價格跌幅均與5月持平。

中指研究院指出，從市場表現看，新建住宅方面，年中房企推盤積極性提升，雖然部分重點城市成交規模較上月增長，但整體市場表現仍疲弱。二手住宅方面，部分城市掛牌規模持續突破新高，業主價格預期進一步走弱，二手房價格走勢受到壓制。

從漲跌城市個數看，新建住宅方面，與上月比較，有37個城市房價上漲，45個城市房價下跌，18個城市持平。二手住宅方面，與上月比較，8個城市房價上漲，91個城市房價下跌，1個城市持平。

具體來看，與5月相比，各梯隊城市新房價格表現各異，一線城市新建住宅價格漲幅收窄，二線及三四線代表城市新建住宅價格均繼續下跌。

與去年相比，新建住宅價格下跌的城市個數為81個。哈爾濱、中山等5個城市跌幅均在2.0％至5.0％之間，其中哈爾濱跌幅最大，為4.88％。二手住宅價格方面，下跌的城市個數為83個，較上月增加3個。淮安、鹽城等13個城市二手住宅價格跌幅在5.0％以上，其中淮安跌幅最大，為7.5％。

展望未來，中指研究院認為，大陸樓市調控政策或將繼續保持優化趨勢。核心一二線城市政策仍有寬鬆預期，如進一步推進「一區一策」，持續優化限購、限貸等政策，同時結合人口、人才等政策導向，針對多孩家庭、老年家庭等給予更多購房支持。但7至8月將進入房地產市場傳統淡季，若政策托底力度有限，購房者置業信心難有明顯改善，房地產市場調整趨勢恐將延續。