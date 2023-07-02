「如果孩子報新聞，我一定把他打暈！」，近日大陸網紅高考志願填報名師張雪峰在直播中發出爭議言論，引發一場「學文科是否無用」的網路論戰。不少官媒、大學教授怒指其言論功利偏激，但眾多正苦苦找工作的文科學子卻大讚他「說大實話」。有網友指出，這場論戰實際反映年輕人對就業形勢信心不足。

香港《星島日報》報導，大陸高考結束，眾多家長及畢業生正為如何填報大學志願而煩惱。坐擁千萬抖音粉絲的張雪峰，近日在一場直播諮詢中，聽到取得理科590分的高分考生有意報考四川大學新聞學專業後，情緒激動地大喊：「別報新聞，你閉眼摸一個專業都比它好！」

相關片段迅速衝上熱搜，多位大學新聞學教授發聲駁斥。重慶大學教授張小強在微博寫道：「朋友們！千萬別被這樣的網紅忽悠（意指唬弄）」，廈門大學鄒振東教授也評論稱：「不要輕信他的結論」。

隨後多家大陸官媒紛紛下場，指責張雪峰言論過於「實用主義」。《人民日報》抨擊稱：「任何專業都有價值，不能以就業率論之」。大陸教育部主管的《中國教育報》頭版刊文：「所謂的人生規劃導師，憑藉對專業、高校、就業情況的片面認知就指導考生，極不負責」。

然而張雪峰的言論卻收穫大量民眾的點讚，不少網友留言：「現在這就業形勢，奉勸家境一般的年輕人多聽聽張雪峰，大多數人活著是為了掙錢，不是甚麼面子、奉獻」、「他揭開真相，學一門技術在手，才不怕沒飯吃」。更有幾位文科畢業生現身說法，稱自己苦讀4年，畢業卻找不到工作，自己能做的別人也能做。

在這場經久不息的論戰中，也有網友指出，其實大家支持張雪峰，並非看不起新聞等文科專業，而是面對3年疫情衝擊、失業率居高不下、經濟形勢下行，更多年輕人已不再對未來信心十足，只期望能現實地找一個易就業的專業，規避「畢業即失業」的風險。