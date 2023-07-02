現年43歲的張柏芝出道多年，依舊維持凍齡美貌，日前出席音樂晚會獻唱經典歌曲，狀態絕佳成為晚會一大亮點。近日，張柏芝現身機場被粉絲捕捉，私下絕頂狀態全被拍，雖然該粉絲自曝被工作人員兇：「你不要打擾她！」，但還是沒有影響粉絲情緒直呼：「她真的太美了，這次來香港值了。」

從曝光的照片中可見，張柏芝身穿粉紅色恤衫襯牛仔褲，雖然低調戴上口罩，但露出一雙美目與柳眉，依舊難掩出眾氣質，在人群中特別搶眼，而該粉絲透露是在乘坐機場接駁車時遇到張柏芝：「因為我是最後一個上的，我下去回頭看一眼旁邊的女生眉眼好漂亮，我再多看一下旁邊幾個男的虎視眈眈看着我，突然反應過來今天剛刷到過張柏芝參加過活動的照片，這是張柏芝啊啊啊啊！」

此外，該名粉絲難掩心中興奮，小聲詢問旁邊的工作人員，「『她是不是張柏芝啊？』工作人員兇我一句『你不要打擾她！』被迫無奈我就只能跟著人流往前走了，還是偷偷拍了兩張照片，她真的太美了，她的眉眼我一眼就能認出來，這次來香港值了。」

貼文曝光後，網友紛紛留言大讚張柏芝超美，紛紛羨慕該網友十分幸運有機會偶遇她，但還是有不少人質疑工作人員的態度：「兇什麼，拿著雞毛當令箭。」許多網友也跳出來紛紛緩頰，工作人員只是盡自己的職責而已。