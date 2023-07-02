陽明馬光中醫醫師邱柏豪表示，在夏季容易因為天氣高溫炎熱造成體溫過高、水分不足或電解質不平衡狀況，導致身體不適出現相關急慢性發炎或身體中暑等症狀。（陽明馬光中醫提供／楊舒婷高雄傳真）

季節正式進入夏季，不少人會因為天氣炎熱產生火氣大的狀況，陽明馬光中醫醫師邱柏豪表示，在夏季容易因為天氣高溫炎熱造成體溫過高、水分不足或電解質不平衡狀況，導致身體不適出現相關急慢性發炎或身體中暑等症狀，「上火」其實就類似西醫的「自律神經失調」中的急慢性發炎。

邱柏豪說明，「上火」在臨床上可分為實火和虛火，然而實火和虛火並非僅僅是單一的狀態，它們可能相互關聯或同時存在。實火指的是體內的火氣過盛或過猛，這種火氣通常是由於體內的熱能累積、燥熱邪氣入侵或其他因素引起的。虛火指的是體內的陰虛或陰陽失調導致的火氣問題。

如何區分實火與虛火，邱柏豪提醒，若出現皮膚發紅、發熱或出現疹子、青春痘、嘴破、口腔潰瘍、咽喉痛、情緒波動、易怒、焦慮等、大便乾燥、尿黃短赤等症狀，且可能伴隨頭痛、目赤、耳鳴，就是實火。若是出現口乾舌燥、喉嚨乾燥、手腳心煩熱、盜汗伴隨失眠、健忘、心悸等症狀則為虛火。

而民眾若上火可以通過飲食來幫助降低體內的火氣，例如維他命Ｃ含量高的水果可解熱，或者食用蘆薈也可涼血解毒。或是透過滋陰清潤的食物，如黑木耳、白木耳、黑芝麻、枸杞、百合、蓮子等食材來降火氣。