烏克蘭對札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠可能發生的核災風險進行演習。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨（1）日引述烏克蘭情資警告，俄羅斯已經在歐洲最大烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠佈署地雷，可能準備局部引爆核電廠。另外烏方情報指出，俄羅斯已減少駐紮當地的軍人，也告知核電廠員工撤離。

英國《衛報》（The Guardian）報導，澤倫斯基昨日在記者會上表示，札波羅熱核電廠仍有「嚴重威脅」，因為俄羅斯已經在技術上準備好引發核電廠的「局部爆炸」，可能導致輻射外洩。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）6月30日稱，俄羅斯軍方正在減少駐紮札波羅熱核電廠的人員，核電站員工也被告知遷至克里米亞半島，俄軍在當地的巡邏活動也縮減。

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）稱，俄羅斯批准了引爆核電站的計畫，並且在6個機組當中的4個、以及冷卻池佈雷。

烏克蘭情報總局稱，多名駐紮核電廠的俄國國營核子企業（Rosatom）代表已經離開，當地烏克蘭籍員工也被告知3日以前撤離，這些人員有可能撤至克里米亞。

針對烏克蘭指控俄羅斯準備引爆札波羅熱核電廠，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）表示，已致函聯合國安理會及聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），強調俄羅斯沒有要炸掉核電廠的意圖，「我們無意這麼做」。

烏克蘭地方官員表示，當局6月29日在核電廠周遭進行核災反應演習。