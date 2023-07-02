女星Angelababy（楊穎），擁有精緻五官和完美身材比例的她，加上自然率真個性，使她人氣居高不下，而她自去年與大陸男星黃曉明離婚後，一舉一動仍備受關注；然而，近日Angelababy在綜藝節目中無意間路過曾與黃曉明舉辦婚禮的場地，當時她則坦然地向其他人介紹「這是我結婚的地方」引發網友熱議。

Angelababy日前在大陸綜藝節目《是好朋友的周末》中，與歐陽娜娜、金靖一同在上海街上騎著單車，沿路經過Angelababy出生的醫院，以及她過往就讀過的幼稚園、小學、中學，還有許多兒時去過的地方，讓Angelababy重溫過去美好的回憶，而節目組也在後製時貼出Angelababy嬰兒時期的照片，讓許多網友看到後大讚她從小美到大。

Angelababy嬰兒時期照片曝光。（圖/截圖自 優酷綜藝youtube）

事後Angelababy受訪時也坦言，這次夜騎讓她住發現以前未注意到的地方：「走在那條街上，走過了我出生的醫院，走過了我的幼兒園，還有我的小學和初中，我小時候住的一個弄堂（指小巷），感覺走了我的一生，所以我覺得每一個路程都是一段經歷，不管它是什麼樣的感覺和味道，它都是很寶貴的」。

Angelababy在上海街頭夜騎回憶出生到結婚。（影片嵌入自優酷綜藝youtube）

此外，值得關注的是，過程中經過一段大路後，金靖突然問道：「前面這個是什麼？好好看」Angelababy笑回：「這是我結婚的地方，上海展覽中心，很美，我小時候每天晚上出來乘涼都能看到這個」對此，網友們留言直呼「baby好坦然啊」、「能說出這句話說明她已經釋懷了」、「拿得起也放得下」等。