我國少子化問題嚴重，生育成績在全世界墊底，且近年來新生兒死亡率攀升，在亞洲已超越日、韓等國。台灣新生兒科醫學會、中華民國兒童健康聯盟、長庚醫院今日召開降低新生兒死亡率研討會，有專家向衛福部長薛瑞元當面喊話，要求成立降低新生兒死亡率的專責單位，不料薛瑞元聽聞後卻快閃離去，僅待20分鐘就離開研討會。

中華民國兒童福利聯盟董事長林志嘉於致詞時表示，台灣的新生兒出生率已經低的嚇人，死亡率又高於日韓，大家都知道這是一個大問題，但重點是這應該由誰負責？至今仍找不到主責單位。

林志嘉指出，過去曾向行政院長陳建仁提到國內新生兒死亡率偏高的問題，當時院長也同意要成立專責單位負責，並期盼能由衛福部來主責成立，結果後來發文向衛福部詢問，薛瑞元竟回覆現階段不考慮成立專責單位，「政府怎麼可以回這種文？」

林志嘉說，他能接受政府認為成立專責單位需要慎重，因此該如何成立要來好好討論，但不能直接說暫時不需要成立，「我們只想要問，新生兒死亡率偏高的問題究竟是誰要負責？如果整個政府體系沒人要負責，這可是不行的。」

薛瑞元受訪時提到，國內新生兒死亡率偏高的首要問題是遺傳與基因突變，這類大概無可避免，只能加強產前篩檢來因應，不過這可能也會涉及到人工流產與倫理道德等議題。

至於新生兒死亡率偏高的第二個原因則是與早產有關，薛瑞元指出，這大部分都是能避免的，因此會朝如何避免早產，以及加強周產期的照顧，來減少早產的因素。

第三點則是意外事故，薛瑞元提到，許多新生兒死亡是因趴睡所導致的猝死，過去有很多父母認為趴睡對頭型比較好，但如果因此發生意外事故卻相當不值得，因此近年來要加大力道推廣不要趴睡。

此外，統計顯示新生兒出生的第0天死亡率較高，薛瑞元認為，這可能與各縣市的新生兒補助有關，因為有很多孩子可能本來就是死胎，卻為了補助要求醫師先引產，再通報死亡，推測可能是通報定義上的問題。

然而這個現象卻遭台大兒童醫院小兒部新生兒科主任周弘傑質疑，他指出新生兒第0天的三大死因包含周產期的呼吸性疾患、姙娠長短及胎兒生長有關的疾患、先天性畸形或染色體異常等，「這些是部長所沒提到的。」