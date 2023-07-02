暑假剛開始，台北市傳出有青少年墜樓憾事。1日深夜11時許，台北市忠孝東路四段SOGO後方一棟大樓，有2名分別17、19歲的女子墜樓，撞破民宅遮雨棚，嚇壞住戶趕緊報案，經送醫搶救，19歲女子不治，17歲女子則恢復生命跡象。據了解，2人分別是高中休學和剛畢業，最近1個多月才透過網路認識，彼此都有情緒相關的疾病困擾，警方初步調查，排除外力介入。

昨深夜11時許，北市大安區2名女子墜樓送醫，警方趕赴現場調查，發現2女從16樓華廈頂樓墜落，撞破樓下遮雨棚。經調閱監視器並訪查，頂樓有採集到相關跡證，沒有打鬥痕跡，並有留下敘述心情鬱悶字眼的紙條，排除外力介入。檢警將相驗釐清確切死因。

據了解，2人最近剛從網路認識，17歲少女高中休學，19歲少女則高中剛畢業。2人家屬告訴警方，2人有情緒問題，也因此就診治療過，並非墜樓該處的住戶。17歲少女急救後恢復生命跡象，但對於警方詢問墜樓事發經過，都說「不記得」，且精神狀態仍非常不穩定。

檢警除相驗遺體外，也將調閱2人的就醫紀錄，並循2人通訊聯絡記錄，調查確切事發原因，全案由檢警偵辦中。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980