為了深化空軍交流合作，中國和泰國7月將舉行「鷹擊-2023」空軍聯合訓練。中泰空軍的「鷹擊」系列演習始於2015年，此次是該聯合訓練第六次展開。

大陸「國防部發布」微信公眾號指出，根據年度計劃及中泰雙方達成的共識，中泰「鷹擊-2023」空軍聯合訓練將於7月在泰國空軍烏隆基地舉行。

屆時，中方將派出殲擊機、殲轟機、預警機等力量赴泰參訓。陸方稱，此次聯訓旨在深化兩國空軍務實交流與合作，不斷充實中泰全面戰略合作夥伴關係內涵。

回顧去年8月中旬登場的中泰「鷹擊-2022」空軍聯合訓練，同樣於泰國烏隆空軍基地舉行，為期10天。中泰雙方共派出殲擊機、預警機等7種機型17架飛機參訓，圍繞任務規劃、指揮協同、戰術運用和綜合保障等進行研討交流。

去年的聯訓主要進行空中支援、對地突擊、小規模和大規模兵力運用等課目，大陸國防部稱，聯訓深化了中泰兩軍務實合作，提升了雙方技戰術水準，有助於共同維護地區安全穩定。