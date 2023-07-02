NBA的30支球隊老闆將在本月11日會議進行投票，美媒The Athletic記者查拉尼亞（Shams Charania）報導包含新球季的兩項變更，首先是以技術犯規來對付假摔的球員，其次是讓挑戰成功的總教練額外獲得1次挑戰機會。假摔問題已經在聯盟被討論多年，官方2012-13球季開始加入罰款規則，但無法有效遏止假摔。

根據現行規定，假摔的球員會在賽後接到警告，第2次被抓就罰款5000美元，一路增加為第3次違規1萬美元，第4次違規1.5萬美元，最多到第5次違規的3萬美元。第6次違規之後加重處分，可能是禁賽或更多的罰款。

然而裁判不負責抓假摔，這是由聯盟來負責，也不會影響比賽。如果新規定通過（先進入試行階段），裁判將可以在比賽中直接對假摔者吹判技術犯規，讓對手獲得1次罰球機會。事實上國際籃總FIBA、美國大學聯賽NCAA都會以技術犯規來對付假摔，只有NBA一味縱容，衝擊比賽公平性。

比較有名的案例是2018年恩比德（Joel Embiid）假摔以逼真的演技騙到裁判吹技術犯規，導致對手德拉蒙（Andre Drummond）被驅逐出場。恩比德賽後沒有被罰款，而且假摔和兩次運球、走步一樣都沒有嚴格執法。根據Spotrac網站統計，2020年之後就沒人被罰過錢，累犯極為少見，史蒂芬生（Lance Stephenson）是唯一連續假摔被罰過1萬美元的球員。