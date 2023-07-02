7月1日是香港回歸大陸26周年紀念日，也是第6屆香港特區政府就職滿1年的日子。香港特首李家超在接受大陸官媒訪問時表示，過去1年來特區政府在「搶人才」、「搶企業」以及增強發展動能方面成效顯著。他還指出，香港如今比以往更加團結，凝聚力更大，也歡迎外來人才及企業登上香港這艘「特快號」。

大陸央視新聞客戶端報導，李家超表示，他從兩個方面總結「增強發展動能」工作，第一是人才，第二是企業。他說，人才是發展最重要的元素，有人才，才有發展推動力；企業則不僅會提供就業機會，還會增加生產總值。也正因此，他此前在施政報告中就提出，香港要「搶人才」、「搶企業」。

報導指，為吸引全球人才來港發展，香港特區政府去年年底推出全新的「高才通計畫」並優化現有的各項輸入人才措施。李家超說，今年前5個月已收到8萬多份申請，其中約4.9萬已獲批。按此趨勢，可以達到（未來3年）每年輸入3.5萬（預計留港至少12個月的）人才的目標，更有可能超越此預期。

被問及香港的優勢有哪些，李家超指出，香港有符合世界標準的專業人士，城市高度國際化，稅務簡單、稅率很低，營商環境很符合發展需要，香港還被連續多年評為最自由經濟體，並且生活環境優越，有文化藝術氛圍，這些傳統優勢如今依然存在。

他說，香港如今還有個特別優勢：比以前更團結，整個香港社會凝聚力比以往更大。他說，任何企業、人才來到香港，「坐這個船，船的動力都比以前快好多」，歡迎外來企業、人才登上香港的「特快號」獲得成功。

李家超在採訪中還表示，民生工作是政府工作重點，他強調要讓市民覺得香港是一個好家園，有問題政府會幫助解決。他介紹，過去1年來3方面工作成效顯著，包括特區政府推出的支援青少年的「共創明Teen計畫」，在18區建立關愛隊，以及簡約公屋計畫，都是力圖解決民生困難。