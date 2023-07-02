台南市歸仁區林姓民眾5月時突然在家昏迷，保西消防分隊前往急救時，發現他已無呼吸心跳，在送醫過程前先實施一連串急救處置，林男在醫院醫治11天後康復出院，鬼門關前走一遭的林男1日到保西消防分隊登門致謝，最大欣慰是「讓我有機會1個月後看我女兒結婚」。

57歲林男無相關心血管疾病史，5月中卻突然在家昏迷叫不醒，妻子心急通報消防局，保西消防分隊隊員林昭逸與謝承憲2人抵達現場，發現林男全身僵直，呈現瀕死性呼吸，已是標準「到院前無呼吸心跳」的OHCA狀態，展開一連串緊急處置與死神拔河。

林昭逸與謝承憲先實施心肺復甦術，使用自動體外心臟電擊去顫器，電擊3次，並在救護車上施行靜脈輸液建立給藥途徑，林男終於心跳恢復，開始自主呼吸且有脈搏。

林男送進醫院後，由急診轉加護病房施行低溫療法，狀況穩定再移至普通病房，11天後出院。

歷經瀕死體驗卻安然康復，林男透過擔任過義消的親戚與保西消防分隊聯繫，1日前往分隊致謝，他感慨表示，女兒剛好1個月後要出嫁，救護員的即時搶救讓他有機會參加女兒的婚禮。

消防救護員林昭逸表示，看到林男從昏迷到健康的走進消防分隊，身體沒任何損傷，感覺是緊急救護最大的價值，也是當初選擇消防救人工作的動念。