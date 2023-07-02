金曲歌后艾怡良昨（1日）晚在金曲獎上看錯名字，導致入圍者陳建瑋以為得獎，他感言說到一半被尷尬請下台，成為金曲最大出包事故。不過回顧三金（金馬、金曲、金鐘）歷史，並非第一次發生此事，影視臉書粉專「無影無蹤」就整理台灣三金5大頒獎事故紀錄。

影視臉書粉專「無影無蹤」整理出台灣三金的5大頒獎事故紀錄，首先是黃栢文1984年以《公僕》入圍金馬獎最佳男配角，卻在頒獎典禮前一周，主辦單位才發現搞錯人，改為提名同戲演員太保（張嘉年）入圍，黃栢文的入圍資格慘被取消。

2007年金鐘最佳戲劇節目男配角獎也鬧烏龍，真正得主應為太保（左）、卻頒給張國柱。（圖/中時資料照）

再來是2005年的金曲獎，頒獎人莫文蔚揭曉金曲歌王時，因為發音不夠清晰，導致王力宏誤以為自己得獎、衝上台，但實際得主其實是黃立行。第三次則是張國柱2007年以《白色巨塔》獲得金鐘最佳戲劇節目男配角獎，事後媒體卻揭露真正得主應為主演《鐵樹花開》的太保（張嘉年），搞烏龍的原因是，兩人都姓張，工作人員給錯信封給頒獎人，最後新聞局召回評審開會後決定讓兩人並列最佳男配角。

第16屆金曲獎莫文蔚（左圖右）因發音問題而搞烏龍事件。（圖／本報系資料照）

第四次是納豆2013年頒發「兒童少年節目獎」時，誤拆到「兒童少年節目主持人」的信封，提前揭曉下一個獎項，納豆發現出包後，當場下跪致歉。最後一個出包的，則是艾怡良在昨晚金曲獎在頒「最佳單曲製作人」上看錯名字，導致入圍者陳建瑋以為得獎，他致詞到一半被尷尬請下台，真正得主則是嘟嘟、周已敦。

納豆拆錯得獎名單信封，當場下跪道歉。（圖／中時資料照）

針對艾怡良頒錯獎，無影無蹤認為，金曲獎的得獎信函版面設計有很大問題，「只能說魔鬼藏在細節裡。金曲獎也要記取教訓，在彩排時也可以做好演練和提醒。」同時，他也提到，「頒獎人如果頭腦清晰，事前也先把做好功課，知道入圍名單確切有誰、沒有誰，會唸好每一個字。其實這個問題還是可以避免發生，畢竟昨晚其他頒獎人都沒有犯同樣的錯。」