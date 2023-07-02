據澎湃新聞報導，第十一屆世界和平論壇開幕式今天（7月2日）上午在清華大學主樓舉行。中華人民共和國副主席韓正在開幕式上表示，當前全球安全秩序面臨諸多挑戰，大國之間的競爭和衝突加劇，逆全球化趨勢尚未得到抑制，國際地區安全熱點此起彼伏。

韓正指出，面對國際形勢的深刻變化，中國國家主席習近平提出了全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議等一系列重大倡議，不斷豐富構建人類命運共同體理念的內涵和實踐路徑，為解決人類面臨的共同問題貢獻了中國智慧、中國方案，為世界和平發展注入強勁的正能量。

韓正表示，「中國願同世界各國一道共同維護世界和平與安全，共謀世界發展和繁榮，共創人類文明交流和互鑒，共享人類發展、安全、文明的成果，為促進世界和平和發展不斷作出新的更大的貢獻。」

世界和平論壇創辦於2012年，是由清華大學主辦、中國人民外交學會協辦的非官方年度國際安全論壇。

本屆論壇以「求共識、促合作、穩秩序、護和平」為主題。嘉賓將重點討論如何在逆全球化的大環境下，各國通過達成共識，促進新的合作，並為未來恢復穩定的國際秩序作出努力，以維護世界和平。