花蓮縣政府推動希望工程公費留美計畫，甄選9名高中（職）及10名國中優秀學生，暑假將陸續赴美求學1年，縣長徐榛蔚行前特別會見19位學生，勉勵他們汲取各國文化與經驗，化作養分成長茁壯，透過交流讓世界看見花蓮。

公費留美計畫今年邁入第7屆，19名學生經初審英語測驗，學業成績、學習計畫書等書面複審、英語即席問答的面試等一連串的考驗，終於獲得入選資格，7月至8月陸續啟程赴美留學。

徐榛蔚在公費留美學生出國前於教育處代理處長翁書敏陪同下，會見與19名學生，聽取他們對於出國後的期許與目標，並給予祝福與勉勵，她說，希望花蓮學子在面對非母語的全英語環境與人群時，能克服困難盡心學習，茁壯自我成長的空間。

花蓮縣政府公費留美計畫自105學年度啟動，迄今已選派60名高中職生與52名國中生赴美留學，期間補助機票、學雜費等，其中，每名國中生平均費用約160萬元，高中因有公立學校，每人約77萬元，部分名額保留給符合資格的弱勢、原住民學生優先錄取。

教育處表示，112年度甄選作業籌畫中，預定選出10位高中生與10位國中生赴美留學，學生除能在校園體驗美國的課程內容，也能藉由接待家庭和世界各地的學生共同學習、交流，促進創新思考和問題解決能力，提升「文化智商」，在不同文化中茁壯，成為新世代所需人才。

此外，國際事務青年人才培訓今年也選出3名大專院校學生及研究生，將在7月中旬至8月中旬，赴德國留學，除學習德語外，透過體驗當地文化，參訪歷史景點等，豐富國際學習經驗，增進對國際事務理解。