「jooii全通路智慧幫手」整合包括自然語言處理（NLP）、機器學習（ML）和數據分析等多種AI技術，能夠從大量的數據中提煉出有價值的資訊，提供智能建議、協助決策等，提升品牌客戶的營運效益。

91APP產品長李昆謀表示，自今年生成式AI崛起，91APP產品研發團隊即快速調整年度產品策略方向，從3月推出「一鍵文案」透過AI快速生成商品文案與個人化行銷、5月推出「一鍵洞察」協助客戶快速掌握數據結論與報表，接下來包含推薦商品、自動化廣告、虛擬店員等，因應未來零售多元場景變化，jooii也將加入各項產品發展之中，並開放API與合作夥伴共同拓展更多應用場景，滿足不同零售市場需求。

隨著D2C(Direct to Consumer)趨勢與市場需求大增，91APP提供「電子商務」與「數位行銷」兩大解決方案，形塑零售成長飛輪，帶動客戶業績成長，創造巨大綜效。電子商務解決方案針對品牌全通路提供完善服務的強大商務引擎，串接零售各服務階段，達成人、場、貨的虛實融合，今年更進一步自展示、銷售、結帳、履約四階段著手，服務完整的零售供應鏈。

李昆謀指出，現在的購物場景，已不再只是單純線上或線下之分，像是網紅、團購、店員，甚至Chatbot等各種銷售型態與方式，都可直接導引加入購物車連結，也都算是新的購物場景。因應多變場景，91APP打破傳統一步步完成結帳的線上購物流程，將品牌電商官網的購物流程模組，如商品頁、購物車、促購券等進行拆解，將它區塊化、彈性化，以因應各種不同場景科技所需，讓消費者能更輕易、簡單的購買。

91APP預計在下半年推出「會員錢包」。李昆謀表示，會員錢包是支援門市數位轉型非常重要的概念，品牌APP將整合會員錢包，APP不再只有線上購物，而將會是結合支付、會員辨識、累積點數、折價券、發票載具、票券等功能，更強化APP成為品牌經營熟客非常重要的工具。未來會員錢包，也將會成為新一代CRM的重要關鍵。