第34屆金曲獎頒獎典禮已經完美落幕，A-Lin出道多年，曾四度入圍金曲但都鍛羽而歸，被外界惋惜為最大遺珠，所幸等了16年的她，這次終於抱回歌后寶座，在金曲獎台上講得獎感言時，特別致謝父母、女兒等家人。A-Lin也在典禮結束後，也和賈靜雯與劉雅瑟視訊通話，該畫面曝光，也讓網友大讚是「三金連線！」

A-Lin以專輯《LINK》封后，昨上台感動致詞，直呼「這一步我已經彩排了16年」，隨後拿出一張「過去幾次入圍曾寫過的得獎感言」，哽咽說：「這條路真的太漫長了，謝謝我的爸爸媽媽見證我拿獎，我們今年豐年季多了這座金曲獎，謝謝我的女兒給了我很多創作靈感，也要謝謝自己愛唱歌，不管高矮胖瘦、我就是我。」

獲獎後的A-Lin也與在大陸選秀綜藝《乘風2023》成為好戰友的金鐘視后和金馬獎影后的賈靜雯，與去年奪下香港金像獎影后劉雅瑟視訊通話，一起共享喜悅，賈靜雯還在微博上歡喜寫道：「天生歌姬A-Lin六次入圍終於得獎，好好慶功，今晚的妳風靡全場，愛妳。」劉雅瑟則寫道：「此時此刻的我們，恭喜天生歌姬A-Lin 吹爆吹爆吹爆。」三人視訊畫面曝光後，也被大讚是「三金連線」。

事實上，本屆評審團主席陳建騏透露，A-Lin在第一輪投票就獲得評審團過半數認可，壓到性勝利，她一聽到此消息，謙虛又笑說：「（壓到）可能是體型吧，我最高。」並感謝評審對她的肯定，「我本來就是志在參加，不在得獎，唱了16年，很不可思議」，想再拼下一座歌后？她直言：「我不敢想，先好好享受這一刻，從來沒想過會得獎，我跟得獎沒有緣。」