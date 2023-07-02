台北市副市長李四川日前因臺北表演藝術中心賠償款一案，與民眾黨團互槓，甚至還在臉書飆罵「我何必受這樣的鳥氣」，不過事後他展現高EQ，化解彼此之間的衝突，今（2）日也在臉透露，因為先前動作太大的關係，最近好友都要他不要生氣，但其實他已將事情放下，並說會「繼續為市政打拚」。

李四川今日在臉書表示，可能是先前動作太大的關係，近幾天與好友見面時，大家都要他消氣，但針對自己被說傲慢，他解釋其實是大家不懂議事規則，因為在議會與民眾黨團的「攻防」，其實只是應議長之邀到大會說明事情原由，當天並非是去被質詢的。

「我相信人生只有一個規律，自作自受！」李四川說，很多人事他不是不懂，而是無奈，因為說實話會得罪人、說謊話又會太狡猾，「古往今來，因果才是人間最公平的仲裁者。感謝大家的關心，我還是繼續為市政打拚。」

李四川因不讓市府同仁參與民眾黨議員辦的記者會，與民眾黨團互槓，除了在議會的「攻防」外，李事後罕見在臉書PO出長文還原過程，氣罵「如果不是為了市民，要將那個前朝八年都無法完成的大巨蛋完成，我何必受這樣的鳥氣」，但事後仍展現高EQ，約民眾黨議員聚餐，互相表達立場與態度，化解雙方的衝突。