歌手艾怡良昨（1）晚擔任第34屆金曲獎頒獎人，頒發「最佳單曲製作人獎」時把得獎人的名字念錯，導致入圍者陳建瑋誤以為自己得獎，發生上台致詞到一半被請下台的尷尬場面，事後不少網友看了頒獎卡片內頁設計，紛紛批評「這個排版真的很離譜，是高中水準」。

一名網友今（2）日於PTT八卦版指出，金曲獎頒獎典禮鬧出笑話，事後他看頒獎卡片內頁設計發現，得獎者的名字不是放在正中間，而是塞在右上角，字體也不顯眼，評審的簽名比得獎者還大，手寫字體又非常粗，底下還加一條底線，整個目光都聚焦在主審的手寫名字上，「第一眼看到整個不知所云，這個排版真的很離譜。」

另一名網友也發文表示，自己並不認識歌手艾怡良，但從設計角度去看，主審的簽名佔去版面1／4，批評是高中排版水準。

網友也一面倒說第一眼看到頒獎卡片，只看到最底下的手寫簽名，「 我真的也是一眼看到簽名」、「 這也太好笑了，誰設計的」、「設計那條線看起來是示意給主審簽名，但主審簽名預留那麼大空間根本喧賓奪主」、「名單加個『得獎者』就可以避免錯誤，很明顯是設計的問題」、「評審在整個版面上佔比這麼大，是什麼邏輯？」