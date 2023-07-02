同時有雙子宮及雙陰道只是其中一種

常見的型態還有雙角子宮、單角子宮、子宮中隔…等。(茂盛醫院提供／馮惠宜台中傳真)

台中34歲陳小姐2年前因結婚18個月未避孕卻不孕，尋求不孕症治療赫然發現自己不但是雙子宮還雙陰道，發生率約萬分之一，雖未造成性生活困擾，卻大大降低自然受孕機率；經接受「陰道中隔切除術」讓雙陰道合而為一，再透過「AI智慧試管技術」胚胎順利著床，也在懷孕超過34周後自然產下健康男寶寶。

茂盛醫院副院長陳忠義指出，正常婦女只有一個子宮、一個陰道，但這名陳小姐卻有雙子宮及雙陰道，其實這屬於子宮畸形樣態中的其中一種，發生原因可追溯至胚胎在發育生殖系統時，腹腔兩側的中腎管在合而為一的過程中出現問題，於是造成子宮與陰道的先天結構異常，常見的型態還有雙角子宮、單角子宮、子宮中隔…等。

陳忠義解釋，生殖系統異常的婦女不是完全無法自然受孕，只要卵巢功能正常、排卵規律、輸卵管通暢，就有機會自然受孕；而陳小姐2年前來自茂盛醫院求醫時，透過超音波檢查也發現2個子宮腔的大小相近，所以在進入試管療程之前，先採行「陰道中隔切除術」，將夾在2個陰道中間約0.3mm厚的肌肉纖維切除，讓雙陰道合而為一，這樣她和先生努力做人時，陰莖只會插入唯一的陰道，提高自然受孕率。

但考量因為她仍擁有雙子宮，子宮腔較單一子宮婦女小，懷孕後可能發生早產、流產機率高，因而協助陳小姐申請國健署補助，採行「AI智慧試管技術」，首次植入胚胎即順利著床，在懷孕超過34週後自然產下重達2460公克的健康男寶，1年內就達成求子心願，讓夫婦倆雀躍萬分。