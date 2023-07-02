許多家長趁暑假帶孩子出遊，南投清境農場是熱門景點之一，一名網友表示「附近民宿幾乎都沒有冷氣」，夏天出遊想避暑，並詢問「有冷氣的民宿可以推薦嗎？」其實清境農場海拔高達1700多公尺，最近白天氣溫約26度，入夜掉到17度，去過的人直呼「真的不需要冷氣！」

一名網友在臉書《好想住飯店好康.踩雷不藏私》社團發文表示，清境農場附近的民宿幾乎都沒有冷氣，「但是南部人真的好熱，想避暑」，他說看到近期某些評論指出沒冷氣真的不行，並詢問「有冷氣的民宿可推薦嗎？」

清境農場位於南投縣仁愛鄉，海拔約1700至2000公尺，許多網友表示「真的不需要冷氣」、「我昨天去到清境農場約中午12點，氣溫26度，上到鳶峰剩16度，再下到清境19度」，還有網友貼出「晚間氣溫7度」的手機畫面截圖，「這是某年7月底的山上，哪台冷氣可以吹到這個溫度的？」

也有人認為，「早晚溫差很大，晚上超級涼，但是早上太陽出來，住小木屋其實真的會熱」、「如果沒冷氣可以找高一點的地方，之前去下午到民宿旁邊就可以摸到雲，還會冷；中午是真的比較熱，但我覺得沒有熱到像南部那麼誇張。」