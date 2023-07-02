王喬尹日前指控金曲獎的製作人兼歌手張三趁機摸她的身體，但對方否認並反控她「假Me Too」，還發毒誓，若有此事就被車撞死。時隔8天，王喬尹貼出10則對話紀錄：「我現在不奢求張三的道歉，但這次要勇於捍衛自己的名譽，更要努力堅強的站起來保護自己！」，引起網友關心。

王喬尹1日寫下長文，開頭就強調自己絕對不是假Me Too，而是真正的受害者，看見張三的回應後這8天來都在哭泣，尤其對方的回覆「毫無歉意，更多的是無根據的指控」，她也了解到職場性騷蒐證不易，也常伴隨權力不對等的狀況出現，即使內心難過，她不後悔講出這些事情，將勇於捍衛自己的名譽，更堅強站起來保護自己。

接著，王喬尹提及張三認識到合作的過程中，一開始覺得自己很幸運，但後來卻開始出現許多令人不適的狀況，發Instagram限時動態說「我老了」，就被張三回「還好不是鬆了」；錄音期間還被拍下照片問「腿開比較好唱嗎」，甚至連交友互動都被監視：「直到開始有人告訴妳，他真的怪怪的，妳才敢證實自己的感覺不是錯覺。」同時，王喬尹面臨合約關係和職場壓力，不得不維持雙方關係，「甚至他在四下無人時，兩度未經同意摸我的身體，我內心的聲音才覺醒，意識到我其實非常害怕地，深怕得罪對方，並警覺這是性騷擾！」

王喬伊公布對話紀錄。(圖/王喬伊 臉書)

王喬尹在這3年來有明示和暗示張三，我們只是工作夥伴，且自己有心儀的對象：「就算每次看到他都覺得噁心、厭惡、不舒服，也只能祈求合約儘早結束。當合約結束後自己也立刻封鎖他的聯繫方式，但現在又因為要證明自我的清白，又不得不翻閱那些對話紀錄，還要一次又一次反覆瀏覽，承受那噁心觸目歷歷的回憶又強烈地襲擊！」

豈料，張三在王喬尹這則貼文下表示：「喬尹有這麼不愉快，早該提出來，不是直到現在才蹭熱度提出，想紅真的不是這樣的…當初她若不想來公司、覺得委屈，真的沒人逼他來呀。」所幸，王喬尹的友人看不下去，出面強調去年和王喬尹見面時就有聽聞這些事情，「要一直去鉅細靡遺且理性的撕開自己的傷站出來真的很不容易也很幸苦，真的不要太欺負人了」、「從你的回應跟行為只會讓人對你的人品嗤之以鼻，認錯為自己的行為負責都比你一直死命拉不下臉一直圓謊還來得好多了」。

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