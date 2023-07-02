2024大選備受各界關注，民進黨總統參選人兼黨主席賴清德近期多次喊出，明年大選是「民主與專制的抉擇」。不過，近期有一份民調顯示，有近4成受訪者認為，民進黨執政會比其他政黨執政更為專制，這讓《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，賴清德前述訴求荒唐至極，不知是哪個笨蛋想出來的？

《美麗島電子報》的2024最新民調顯示，在「哪黨當選總統，會比其他2黨執政更霸道或專制」這題，有38.1%的人認為是民進黨、21.9%選擇國民黨，覺得是民眾黨的則為11.2%。

吳子嘉昨（1）日在網路直播節目《董事長開講》解釋，民調會問上述問題，是因為賴清德與民進黨在這次大選主打「民主與專制的抉擇」，而有近4成受訪者認為民進黨是專制政黨，結果他們還要打「民主與專制的抉擇」這張牌，簡直是荒唐至極。

吳子嘉也喊話，賴清德應趕快把「民主與專制抉擇」的訴求改掉，因為它簡直是令人笑掉大牙，「是哪個笨蛋想出來的？」