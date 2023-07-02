陳永和向柯文哲介紹家中設施。（洪榮志攝）

柯文哲在陳永和的選舉背心上簽名留念。（洪榮志攝）

會談近1小時！柯文哲南下拜訪「最強里長」 陳永和自稱孤鳥：對的工作就合作

台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲今天上午會見宣布參選台南市第6選區立委的「最強里長」陳永和，2人私下會談近1個小時。會後，柯文哲表示，今天與陳永和首次見面，主要是互相了解一下政治理念；政治上可以有各種選項，陳永和覺得以無黨籍身分參選會有最大力量，最後結果就交給市場決定。至於陳永和主張的區域立委應該落實地方建設，柯文哲也認為，這與他提出應將政治落實在生活每一天的理念類似。

上午柯文哲與陳永和相約在陳永和位於歸仁的住家見面時，會前陳永和指出，由於與民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦是20、30年朋友，蔡宛秦的「老闆」來訪，當然要以禮相待，今天也是首次與柯文哲見面。

陳永和強調，外界猜測他與柯文哲見面後，是否可能加入民眾黨參選？但他是「孤鳥」，不是「粉鳥（即鴿子）」，將持續以無黨籍的身分參選，不會加入任何政黨，也歡迎可以合作的人，並不排除任何合作形式。

柯文哲則認為，下鄉就是到處多學習，陳永和是地方意見領域，也是有力人士，他想聽一下地方的意見。

陳永和表示，對老百姓有利的事一定會盡量配合，但兩岸、外交他比較不熟悉，地方的發展才是他想要的，也希望大人物們可以多到地方來走走，了解民情。

柯文哲一行離去後，陳永和還補充說，希望今天與柯文哲的會談，對方能夠記得住，不要像4年前蔡英文總統拜訪他時，卻「船過水無痕」，導致他此次還要出來參選立委。

據了解，陳永和因反對在龍崎區牛埔里設置事業廢棄物掩埋場聞名，曾被網友譽為「最強里長」。2018年他從里長越級挑戰參選台南市長時，曾一舉拿下將近12萬票的第3高票。此次他也宣布，將以無黨籍身分參選台南市第6選區立委（仁德、歸仁、關廟、龍崎、東區29里），挑戰現任民進黨立委王定宇及國民黨不分區立委陳以信，讓此一選區形成三腳督。