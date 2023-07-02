第53屆全國技能競賽即將登場，由勞動部高屏澎東分署培訓的的銲接職類選手陳柏杙，目前如火如荼進行練習中，為的就是奪得金牌，他指出，當時因不甘於平凡的校園生活，便主動向學校提出接受技能賽培訓的意願，經學校推薦成為高分署銲接職類培訓選手，期盼能在全國賽中創下新的里程碑。

為迎戰即將於7月13日在台北展覽館舉行的第53屆全國技能競賽，勞動部高屏澎東分署培訓69名選手參加26項職類比賽，選手們皆加緊練習，個個蓄勢待發，迫不及待在競賽場上一展身手，與全國上千名選手共同角逐較量，期望能拿下優異的成績。

這次高分署培訓的銲接職類選手陳柏杙，在酷熱的工場內揮汗練習，為的就是沿續在南區分區賽奪得金牌的氣勢，於全國賽再下一城，他指出，當時因不甘於平凡的校園生活，便主動向學校提出接受技能賽培訓的意願，經學校推薦成為高分署銲接職類培訓選手。

雖然陳柏杙在去年的分區賽就無緣晉級，但這份挫折卻使他更想挑戰技能競賽，因此重新整備心情後立刻再投入訓練。他透過努力與堅持夢想到手的決心，加上勞動部高分署黃仲興及呂建瑩2位訓練師的殷勤指導下，順利在第53屆南區分區賽強勢奪金，取得晉級全國賽資格。呂建瑩訓練師表示，柏杙很清楚自己的目標，投入相當多的時間練習，即使假期也從未懈怠，希望能在全國賽中創下一個新的里程碑。

分署長郭耿華表示，每一位培訓的選手都是未經琢磨的鑽石，分署是工匠的角色，為的就是協助選手更加精進，進而嶄露鋒芒。而全國技能競賽就是選手們的大型舞台，誠摯邀請民眾前來共襄盛舉，一同見證選手閃耀的表現。

此外，勞動部也已啟動「投資青年就業方案2.0」，提出「職涯發展」、「人力供需」、「青年失業」、「青年薪資」及「非典型就業」等5大目標等核心議題，預計今年至2026年為期4年投入約160億元，投資加值青年未來，提供多元化就業服務，幫助青年朋友尋職時獲得即時資訊與協助。