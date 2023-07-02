人身保險種類繁多，不同的險種又可細分功能各異的保障，想要保險保障面面俱到，保費勢必相應提高。然而個別險種保障項目不同，乍看似乎都有其必要性，在考慮經濟能力負荷及保費預算有限的情況下，更添選擇難度。對於保戶「選擇困難」的問題，宏泰人壽認為，不論是保險首購族還是手上已經持有保單的保戶，皆可透過專業諮詢或是完成保單健檢後，運用保險主約結合附約的方式來規劃，不僅提高整體保障的完整度，比起購買個別保險主約，其保費亦相對實惠。

宏泰人壽表示，一般壽險顧問在規劃保險的保費及保額時，通常會建議保戶採用雙十原則，亦即保費為年所得的1/10，而保額則為年所得的10倍。在此原則之下，再運用保險主約結合附約的方式，將主約保障不足之處結合另一險種的保險附約加以補強，也就是在壽險主約之外，加上保戶所需要的意外傷害險、實支實付醫療險或是長期照顧險等附約。這樣的保險購買方式不僅適合保險首購族，也適用於手上已經持有保單的保戶；附約多為定期險，可以視需求增減調整，相當彈性靈活。