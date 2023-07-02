南投一名高姓男子與女友同居，前年間女友未成年的姪女來家中借住，未料高男竟把姪女拐上床，還在姪女父母的床上性交。南投地院審結，依對於14歲以上未滿16歲女子性交罪，處高男有期徒刑6月。可上訴。

判決書指出，高姓男子與女友同居，2021年7月間女友的姪女借住女友家，2人因而認識，高男知情姪女尚未成年，卻在同月間在不違反意願之下，於姪女的父母房間內與女友的姪女發生性行為1次。

對此，高男辯稱，案發前2至3天才認識姪女，他只知道姪女還在讀書，並不知道對方讀幾年級與確切年紀，再加上女友曾與姪女一同喝酒，他實在無從判斷姪女的確切年紀。

南投地院審理時，高男及姪女均坦承有在姪女父母親房間裡發生性行為，法官對比2人的說法後，考量高男主觀上知悉姪女就讀國中1年級，但難以辨別姪女是否已滿14歲，也與姪女及其法定代理人達成調解等情狀，依對於14歲以上未滿16歲女子性交罪，處高男有期徒刑6月。可上訴。

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