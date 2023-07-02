大陸教育部日前發布的最新數據顯示，2022年全國教育經費總投入為6兆1344億元（人民幣，約合新台幣26.35兆元），比上年增長6％，超過台灣教育部2022年度預算新台幣2761.4億元的95倍。

中共黨媒《人民日報》報導，近年以政府投入為主、多管道籌集教育經費體制不斷鞏固完善，有力支撐起世界最大規模教育體系，也有力推動了大陸教育現代化總體發展水準跨入世界中上國家行列。其中，國家財政性教育經費為4兆8478億元（人民幣，下同），比上年增長5.8％。

據報導，2022年全國學前教育、義務教育、高中階段教育、高等教育經費總投入分別為5137億元、2兆6801億元、9556億元、1兆6397億元，比上年分別增長3％、6.7％、8.5％、6.2％；全國幼稚園、普通小學、普通初中、普通高中、中等職業學校、普通大專院校生均教育經費總支出均比上年有所增長，增幅分別為7.3％、5.2％、3.6％、2.8％、1.2％、1.3％。

報導稱，下一步將繼續堅定不移貫徹落實中央關於優先發展教育事業、優先保障教育投入的決策部署，充分發揮教育投入在教育強國建設中的保發展、推改革、促公平、提品質政策導向作用，把教育優先發展戰略落到實處。