好侍食品攜手家樂福自本月初開始，一連兩個週末於家樂福北中南指定門市舉辦主廚展演活動，現場還提供限量美味咖哩免費試吃。（好侍食品提供／朱世凱台北傳真）

解決剩食，除了珍惜食物，同樣也是愛地球的表現。咖哩品牌好侍食品繼去年攜手家樂福舉辦通路親子食育活動，今年再與家樂福擴大合作，結合露營季設計零剩食永續體驗系列活動。將於2日、8日、9日在家樂福北中南指定門市，舉辦主廚展演活動，邀請專業主廚示範於戶外露營美味完剩咖哩料理，提供限量免費試吃及贈禮活動。此外，自即日起至8月31日止，開跑「全台OUTDOOR咖 一塊來出發」發票登錄抽獎活動，凡於家樂福購買好侍調理包或咖哩塊任兩盒，憑購買發票上網登錄，即可獲得抽獎資格，最大獎可參加價值近萬元的「音樂．咖哩．森の日」3天2夜風格露營體驗活動。

好侍食品攜手家樂福一連兩個週末於家樂福北中南指定門市舉辦主廚展演活動，將由知名專業主廚陳秉文運用家庭中容易剩餘的食材，示範戶外完剩咖哩料理，除了提供消費者看展演、學料理外，現場還提供限量美味咖哩免費試吃，拍照打卡再送印有超萌咖哩熊與Q版咖哩飯的精美小方巾，數量有限送完為止。主廚展演活動將於七月周末的下午3點到4點舉行，場次資訊如下：7／2家樂福內湖店、7／8家樂福文心店、7／9家樂福安平店。

為提供深度永續零剩食體驗，好侍食品與家樂福攜手舉辦「全台OUTDOOR咖 一塊來出發」發票登錄抽獎活動，自即日至8月31日止，凡於家樂福購買好侍調理包或咖哩塊任兩盒，憑購買發票上網登錄，即可獲得抽獎資格，最大獎項為價值近萬元的「音樂．咖哩．森の日」3天2夜風格露營體驗活動，其他還有ELO Alucast鑄造系列燉鍋與lwatani綠武士卡式爐組、Saibaba Ethnique人氣塊根植物地墊、好侍商品組合及家樂福500元提貨券等多項好禮。