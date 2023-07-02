民進黨總統參選人賴清德2日上午於台北市建成公園舉辦「新動力信賴台灣後援會」成立大會。賴清德現場大打政績牌，細數蔡英文政府時期的老幼政策，他指出，若前總統馬英九執政時代做得比蔡英文好，當然要支持國民黨，但看起來不是，民進黨這些年還加碼推出長照2.0、生育補助及補貼私立大專生學雜費等。
新動力信賴台灣後援會由長期挺賴的民進黨立委何志偉組織，同屬綠色友誼連線的前立委薛凌、立委羅美玲、議員鍾佩玲都到場支持；散場前，主持人也喊出南北二路支持者集結，現場約6000餘名支持者現身挺賴。
賴清德致詞指出，明年大選牽涉台灣整體未來，懇求支持者一定要出來投票，若他能高票當選，未來能延續蔡英文總統堅定主權和民主自由路線。他接著打起政績牌，強調政府應該越做越好，選舉時民眾應在政黨間做比較，接著細數蔡政府7年來的長幼政策，再對比馬英九政府時期成績，兩方成績大家都看得見。
賴清德表示，蔡政府所推的「長照2.0」政策有高達9成民眾滿意，過去馬英九政府時代全國長照據點僅720家，現在擴張到1萬多家，長照員也從2萬多人增加到9萬多人，薪水更全面從低於3萬提升至4萬以上；馬政府投入50億照顧長者，蔡政府提高到650億，表示政府有決心，「民進黨比過去國民黨8年做得更好，不是嗎？」
賴接著談及教育政策，他指出，馬政府時期生育補助僅有0歲至2歲、5歲到6歲，才政府開放至0歲到6歲都能領，每胎還各有加碼，就讀公立、準公共化、非營利幼兒園時也有補助，而他近期也提出縮短公私立大專學雜費差距五成以上，行政院長陳建仁還加碼到七成、達3.5萬，「這樣有沒有比過去國民黨做更好？」
「我們對台灣有信心。」賴清德說，當前政府在社會福利這塊做得很完整，背後能有預算支持，也歸功於繁榮的經濟，既然經濟好當然要多做一些；他強調，若馬英九時代做得比蔡英文政府還好，當然要支持國民黨，但看起來就不是，兩相比較後，民進黨政府相對做得更多更好，所以大家應該支持。
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